Dall’ Argentina Manna fiuta il colpaccio e prova l’ultimo blitz. Talento Under 17 del Boca, è un 10

Un numero dieci argentino cresciuto nel Boca, per giunta mancino: con il dovuto rispetto nei confronti del Sinistro Divino, Francisco Barido sembra nato per giocare nel Napoli. Accadrà, o comunque dovrebbe accadere non appena questo talento purissimo di 17 anni nato ad Adrogué, 23 chilometri a Sud di Buenos Aires, firmerà il contratto che lo legherà ai campioni d’Italia per i prossimi cinque anni (più uno). Decretando ufficialmente lo strappo con la Juventus: sì, da gennaio 2024 ha incantato con l’Under 17 bianconera entrando nell’orbita della Primavera e della Next Gen ma ora, con il rapporto in scadenza nel 2026, ha deciso di non rinnovare e il Napoli ha fiutato il colpaccio. Anzi, lo ha fatto proprio l’uomo che lo aveva voluto alla Juve un anno e mezzo fa: Giovanni Manna. Fu lui a portarlo a Torino, strappandolo a una concorrenza estremamente agguerrita, ed è lui che ora tingerà d’azzurro la sua vita e la sua carriera: operazione da sette-ottocentomila euro a titolo definitivo. Con la prospettiva di crescere in prima squadra all’ombra di un maestro come Conte e al fianco di compagni del calibro di De Bruyne, Anguissa, McTominay e Lobotka. Fonte: CdS

