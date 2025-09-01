NewsCalcioNapoli

Conte apre al vivaio: spazio a Vergara e Ambrosino per costruire il futuro del Napoli

By Emanuela Menna
0

Antonio Conte ha dato minuti in campo a Vergara (22 anni) e Ambrosino (21) nelle sfide contro Sassuolo e Cagliari, segnando un cambio di rotta nella gestione del vivaio azzurro. L’allenatore, spesso considerato un manager legato solo a nomi di mercato costosi, sta dimostrando invece di voler integrare i giovani nella crescita della squadra e della società. Vergara e Ambrosino, dopo esperienze non sempre fortunate altrove – la punta ha cambiato quattro club in tre stagioni – hanno vissuto con orgoglio il debutto in maglia Napoli. Conte, che ha raggiunto il top sia da calciatore sia da tecnico, non dimentica le origini e vuole aprire un canale stabile con il settore giovanile, rimasto a lungo in secondo piano nel progetto del club.

 

Fonte: Il Mattino

