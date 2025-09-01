NewsCalcioNapoli

Conte applaude il Napoli: resilienza e carattere da scudetto

By Emanuela Menna
0

Nel successo sofferto contro il Cagliari è emerso il vero Dna della squadra di Antonio Conte: resilienza e lucidità anche nei momenti più difficili. L’allenatore, esploso di gioia come un ultrà dopo il gol decisivo, ha lodato i suoi giocatori con sincerità, sottolineando la capacità di resistere e lottare nonostante una prestazione non brillante. Per Conte, lo spirito mostrato dagli azzurri è lo stesso che contraddistingue le stagioni da scudetto: vincere al 95’ è come conquistare un titolo all’ultima giornata, frutto di fatica, carattere e determinazione.

 

Factory della Comunicazione

Fonte: Il Mattino

Potrebbe piacerti anche
News

Napoli in festa: Anguissa decide al 95’ contro il Cagliari

News

Maxi-rissa tra ultrà Atalanta e Como: stop trasferte in vista

Calcio

Zuniga sul Napoli: “Accettai senza pensarci, mi sentii subito a casa”

Calcio

Damiani: “De Bruyne acquisto migliore, Napoli favorita”

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.