Conte applaude il Napoli: resilienza e carattere da scudetto

Nel successo sofferto contro il Cagliari è emerso il vero Dna della squadra di Antonio Conte: resilienza e lucidità anche nei momenti più difficili. L’allenatore, esploso di gioia come un ultrà dopo il gol decisivo, ha lodato i suoi giocatori con sincerità, sottolineando la capacità di resistere e lottare nonostante una prestazione non brillante. Per Conte, lo spirito mostrato dagli azzurri è lo stesso che contraddistingue le stagioni da scudetto: vincere al 95’ è come conquistare un titolo all’ultima giornata, frutto di fatica, carattere e determinazione.

Fonte: Il Mattino