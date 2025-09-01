Cheddira in uscita, ma destinazione in bilico

L’ultima punta, in ordine di tempo, in casa Napoli, è giunta ieri in Italia. Fino alla definizione completa dell’affare, gli altri attaccanti azzurri non si sono mossi da Castelvolturno, anche Cheddira, nonostante sia risaputo essere in uscita. Il Corriere dello Sport si sofferma, questa mattina, proprio sul suo futuro: “A proposito di punte: Walid Cheddira (27) è in uscita dal Napoli ma la sua destinazione resta in bilico. Ieri è arrivata un’offerta dallo Schalke 04. Sembra diretto a Udine ma il Cagliari non appare del tutto fuori gioco: deve prima vendere, come detto”.

