CdS – Anguissa, il leader riscoperto, con la “mania” del gol

Il Napoli ha battuto il Cagliari al minuto ’95 con un gol di Frank Zambo Anguissa, il centrocampista di cui Conte non può fare a meno. Il Corriere dello Sport scrive: “Dev’essersi abituato a quell’istante, a quella porta, all’imbrunire dell’estate, a quell’emozione vissuta sulla propria pelle e condivisa con uno stadio intero un anno dopo. Dal Parma al Cagliari, riecco Frank Zambo Anguissa, l’uomo della provvidenza, dei tre punti in extremis, dei gol che sanno di magia destinati a essere ricordati a lungo. Il 31 agosto 2024 segnò di testa la rete del 2-1 al minuto 96 su assist di Neres dalla destra sotto la Curva A. Sabato, 30 agosto, si è ripetuto con cross di Buongiorno da sinistra, sempre sotto la stessa curva, col destro, piattone delicato, decisivo, per il gol più tardivo segnato dal Napoli sul punteggio di 0-0 da almeno vent’anni in Serie A. Conte ringrazia Anguissa, Mvp del match, il Napoli vince la sua seconda di fila prima della sosta, il centrocampista dalle mille risorse firma un altro successo di quelli pesanti. Il ritorno del Re Leone. Il ruggito perfetto.

Anguissa aveva giocato una partita lineare, precisa, attenta in costruzione e in fase di non possesso. Senza strafare, con il suo calcio, qualche colpo di tacco volante, diversi palloni recuperati, tanto lavoro oscuro utile e una regia precisa accanto a Lobotka, agendo sul centro-destra tra Di Lorenzo e Politano. Aveva lasciato l’area di rigore agli altri, lui che pure – con Conte – aveva cominciato a segnare con una certa continuità: sei gol lo scorso anno, suo record personale in un singolo campionato grazie agli inserimenti senza palla, alla fisicità utilizzata non solo per dominare in mediana ma anche per imporsi in area avversaria. Dell’ultimo scudetto, a differenza del suo primo con il Napoli, era stato anche firma d’autore e aveva voglia di ripartire con la stessa puntualità in zona gol per dimostrare prima di tutto a se stesso che si trattava davvero di un Anguissa 2.0, centrocampista totale adesso con licenze da goleador“.