CdS – Anguissa, il leader riscoperto, con la “mania” del gol
Il Napoli ha battuto il Cagliari al minuto ’95 con un gol di Frank Zambo Anguissa, il centrocampista di cui Conte non può fare a meno. Il Corriere dello Sport scrive: “Dev’essersi abituato a quell’istante, a quella porta, all’imbrunire dell’estate, a quell’emozione vissuta sulla propria pelle e condivisa con uno stadio intero un anno dopo. Dal Parma al Cagliari, riecco Frank Zambo Anguissa, l’uomo della provvidenza, dei tre punti in extremis, dei gol che sanno di magia destinati a essere ricordati a lungo. Il 31 agosto 2024 segnò di testa la rete del 2-1 al minuto 96 su assist di Neres dalla destra sotto la Curva A. Sabato, 30 agosto, si è ripetuto con cross di Buongiorno da sinistra, sempre sotto la stessa curva, col destro, piattone delicato, decisivo, per il gol più tardivo segnato dal Napoli sul punteggio di 0-0 da almeno vent’anni in Serie A. Conte ringrazia Anguissa, Mvp del match, il Napoli vince la sua seconda di fila prima della sosta, il centrocampista dalle mille risorse firma un altro successo di quelli pesanti. Il ritorno del Re Leone. Il ruggito perfetto.