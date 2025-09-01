Calciomercato Napoli: Ufficiale Cheddira al Sassuolo
Ufficializzato il trasferimento del calciatore italo-marocchino Cheddira dal Napoli al Sassuolo.
Walid Cheddira è quindi un nuovo giocatore del Sassuolo, grazie all’affare portato a termine nell’ultimo giorno di calciomercato.
La cessione dell’attaccante è arrivata dopo la definizione dell’acquisto di Rasmus Hojlund.
Cheddira si è trasferito al Sassuolo in prestito con diritto di riscatto. La squadra nero-verde potrà dunque valutare Cheddira nel corso della stagione e decidere se far valere l’opzione di riscatto fissata a circa 3,5 milioni di euro.