“Amma fatica’”: il mantra di Conte che unisce Napoli e i napoletani

By Emanuela Menna
Quando Conte si insediò a Napoli 14 mesi fa, scelse con cura il claim “Amma fatica’”, simbolo della necessità di ricostruire dopo il decimo posto e di affrontare le sfide con sacrificio. Anche quest’anno serve una ripartenza decisa per non trasformare lo scudetto in un peso, come accaduto nella stagione 2023-2024. Il concetto di fatica accomuna la squadra e la città: Napoli non ha mai ricevuto regali, ma ha costruito i propri successi con ingegno e determinazione, nello sport come altrove. Così fu con Maradona e la squadra di Ferlaino, così è con il Napoli di De Laurentiis, che grazie a scelte mirate ha centrato il terzo e il quarto scudetto. Per questo i tifosi apprezzano anche le vittorie sofferte, perché rivelano la forza morale del gruppo. Ora sarà il mercato a dare più soluzioni a Conte rispetto allo scorso anno, con nuove alternative in panchina e due giovani del vivaio pronti a mettersi in mostra.

