Zambo ieri sera ha fatto il gol più tardivo segnato dagli azzurri

Gol vittoria anche lo scorso anno contro il Parma

By Giuseppe Sacco
Il Napoli vince contro il Cagliari al 95esimo grazie a una rete di Anguissa, tap-in vincente su assist di Buongiorno.

Chi se non lui, come lo scorso anno, contro il Parma (alla terza giornata), è Anguissa a decidere la sfida, un’altra volta nei minuti finali. L’uomo del novantesimo, l’uomo della vittoria: Frank Zambo Anguissa.

Lo scorso anno il suo gol valse la vittoria contro il Parma, in quell’occasione in rimonta 2-1. Oggi, invece, nessuna rimonta, ma la sua rete pesa come un macigno.

Quello realizzato da Frank Anguissa (94:43) è il gol più tardivo segnato dal Napoli sul punteggio di 0-0 in Serie A dal 2004/05. Fonte: Il Mattino

