Zambo ieri sera ha fatto il gol più tardivo segnato dagli azzurri
Gol vittoria anche lo scorso anno contro il Parma
Il Napoli vince contro il Cagliari al 95esimo grazie a una rete di Anguissa, tap-in vincente su assist di Buongiorno.
Chi se non lui, come lo scorso anno, contro il Parma (alla terza giornata), è Anguissa a decidere la sfida, un’altra volta nei minuti finali. L’uomo del novantesimo, l’uomo della vittoria: Frank Zambo Anguissa.
Lo scorso anno il suo gol valse la vittoria contro il Parma, in quell’occasione in rimonta 2-1. Oggi, invece, nessuna rimonta, ma la sua rete pesa come un macigno.
Quello realizzato da Frank Anguissa (94:43) è il gol più tardivo segnato dal Napoli sul punteggio di 0-0 in Serie A dal 2004/05. Fonte: Il Mattino