Sudakov, ex obiettivo Napoli, firma con il Benfica

Georgiy Sudakov non giocherà in Serie A. Dopo mesi di voci di mercato su Napoli e Juventus, ha scelto di firmare con il Benfica. L’operazione con lo Shakhtar Donetsk è un prestito con obbligo di riscatto: 6,75 milioni per la prima tranche e 20,25 milioni a partire dalla stagione 2026/27. L’ucraino classe 2002 vestirà la maglia numero 10.

Il Benfica ha ufficializzato l’accordo comunicando i dettagli alla CMVM: il prestito durerà fino al termine della stagione 2025/26, con obbligo di riscatto per il trasferimento definitivo dal 2026/27. Sono previste remunerazioni variabili fino a 5 milioni.

Il valore totale potrebbe quindi arrivare a 25,25 milioni. Benfica tratterrà il 5% del meccanismo di solidarietà e lo Shakhtar avrà diritto al 25% di una futura cessione, riducibile al 15 pagando 6 milioni.

Fonte: TMW