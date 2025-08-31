NewsCalcioSerie A

Serie A: Torino-Fiorentina, le formazioni ufficlai

By Filippo Maria Aiello
Questa seconda domenica di Seria A 2025-2026 presenta una doppia sfida: Torino-Fiorentina e Genoa-Juventus. Partendo dalla prima, due squadre che hanno bisogno di vincere, due squadre che hanno bisogno di ripartire dopo un passo falso (chi più chi meno) e due squadre che hanno avuto una rivoluzione in panchina. Vanoli, con il suo Toro, deve far vedere che non può essere quello del 0-5 contro l’Inter, mettendo in campo i suoi principi e la sua forza mentale contro la Viola di mister Pioli, il quale ha mancato la vittoria al suo ritorno in panchina per un soffio contro un ottimo Cagliari di questo inizio campionato, e per questo motivo proverà a imporre il suo gioco e la sua determinazione per portare a casa il risultato. Di seguito le formazioni ufficiali delle squadre:

FORMAZIONI UFFICALI TORINO-FIORENTINA:

Torino (4-3-3): Israel; Pedersen, Coco, Maripan, Biraghi; Casadei, Asllani, Ilic; Ngonge, Simeone, Vlasic. A disposizione: Paleari, Popa, Masina, Ilkhan, Aboukhlal, Anjorin, Adams, Lazaro, Dembele, Tameze, Gineitis, Zapata, Njie. Allenatore: Baroni.

 

Fiorentina (3-4-1-2): De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri; Dodo, Sohm, Mandragora, Gosens; Gudmundsson; Kean, Piccoli. A disposizione: Lezzerini, Martinelli, Dzeko, Sabiri, Caviglia, Marì, Fazzini, Viti, Ndour, Fortini, Fagioli, Kouadio, Parisi. Allenatore: Pioli.

