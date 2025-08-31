NewsCalcio

SERIE A – Lazio-Hellas Verona 4-0, il tabellino

Alle 20,45 per la seconda giornata di campionato di Serie A, si sono affrontate all’Olimpico di Roma, Lazio ed Hellas Verona, battuta quest’ultima per 4-0. La squadra di Sarri rialza la testa dopo la sconfitta di Como all’esordio in campionato, vince e convince nel match contro il Verona demolito per 4-0. La Lazio parte fortissimo e dopo un paio di minuti Guendouzi fa 1-0. Qualche minuto più tardi è Zaccagni a raddoppiare. Castellanos prima dell’intervallo chiude virtualmente il match. Nella ripresa timida reazione del Verona, ma la Lazio spinge ancora e chiude i conti nel finale con il neo entrato Dia. (Sky Sport)

LAZIO-HELLAS VERONA 4-0, IL TABELLINO

LAZIO-HELLAS VERONA 4-0

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Provstgaard, Tavares (66` Pellegrini); Guendouzi, Rovella, Dele-Bashiru (77` Belahyane); Cancellieri, Castellanos (77` Dia), Zaccagni (66` Pedro).

A disp.: Mandas, Furlanetto, Noslin, Hysaj, Basic, Lazzari, Cataldi.

All.: Maurizio Sarri

HELLAS VERONA (3-4-1-2): Montipò; Nuñez, Nelsson, Ebosse (46` Frese); Cham (46` Bella-Kotchap), Serdar, Bernede (69` Belghali), Bradaric; Harroui (46` Al Musrati); Giovane, Sarr (78` Mosquera).

A disp.: Perilli, Toniolo, Oyegoke, Slotsager, Kastanos, Niasse, Ajayi, Vermesan.

All.: Paolo Zanetti

Marcatori: 3`Guendouzi, 10` Zaccagni, 41` Castellanos, 82′ Dia

 

