Serie A: la Juventus vince a Genova 0-1, pari a Torino tra i granata e la Fiorentina

By Emanuele Arinelli
Sono terminate le due gare delle 18:30 di Serie A. La Juventus di Tudor ha sbancato Genova per 0-1, grazie al secondo goal consecutivo di Dusan Vlahovic. La Fiorentina invece ottiene un buon punto in quel di Torino, 0-0. I granata di Marco Baroni hanno disputato un’ottima gara dopo la brutta sconfitta di San Siro contro l’Inter di Chivu.

Il migliore in campo dei granata è stato l’ex Napoli Giovanni Simeone, il quale  è andato vicinissimo al goal per due volte, ma un super De Gea gli ha negato la gioia del goal.

 

Genoa Juve 0-1: risultato e tabellino

Reti: 72′ Vlahovic

Genoa: Leali, Martin, Ostigard, Stanciu (64′ Thorsby), Norton-Cuffy, Vasquez (C), Carboni (64′ Malinovskyi), Colombo (76′ Ekuban), Frendrup (76′ Ekhator ), Masini, Ellertsson (76′ Vitinha). All. Vieira. A disp. Siegrist, Sommariva, Messias, Gronbaek, Sabelli, Marcandalli, Cuenca, Fini, Venturino.

Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Bremer, Kelly; Kalulu, Locatelli (61′ Koopmeiners), Thuram, Joao Mario (61′ Kostic); Conceicao (82′ Nico Gonzalez), Yildiz (89′ McKennie); David (61′ Vlahovic). All. Tudor. A disp. Pinsoglio, Fuscaldo, Rugani, McKennie, Adzic

Ammoniti: 19′ Joao Mario, 66′ Ostigard, 81′ Koopmeiners

Arbitro: Chiffi di Padova

 

 

 

