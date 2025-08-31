SERIE A – Inter-Udinese 1-2, il tabellino

Alle 20,45 per la seconda giornata di campionato di Serie A, si sono affrontate a San Siro, Inter e Udinese, con la vittoria di quest’ultima per 1-2. Colpo dell’Udinese che vince in rimonta a San Siro. Inter avanti con Dumfries al termine di una bella azione di ripartenza avviata da una magia di tacco di Lautaro, poi l’Udinese pareggia su rigore con Davis (tocco di braccio di Dumfries) e la ribalta con Atta. Nella ripresa pareggio annullato a Dimarco dopo revisione al Var (fuorigioco di Thuram), i nerazzurri cercano l’assalto finale con quattro attaccanti in campo e creano occasioni in serie, ma la difesa dell’Udinese regge. (Sky Sport)

INTER-UDINESE 1-2, IL TABELLINO

MARCATORI: 17′ Dumfries, 29′ rig. Davis, 40′ Atta

INTER (3-5-2): Sommer 6; Bisseck 5, Acerbi 5,5 (83′ Bonny sv), Bastoni 5,5; Dumfries 6,5, Barella 5,5 (83′ Zielinski sv), Calhanoglu 5,5 (68′ Pio Esposito 6), Sucic 5 (63′ Mkhitaryan 6), Dimarco 6,5 (83′ Carlos Augusto sv); Thuram 6,5, Lautaro Martinez 5,5. All. Chivu.

UDINESE (3-5-2): Sava 6; Bertola 6,5 (46′ Goglichidze 6), Kristensen 6,5, Solet 7; Ehizibue 6 (80′ Rui Modesto sv), Piotrowski 6 (70′ Zarraga 6), Karlstrom 6, Atta 7,5, Zemura 6,5; Davis 8 (70′ Ekkelenkamp 6), Bayo 5,5 (63′ Buksa 6). All. Runjaic.

Arbitro Marchetti

Ammoniti: Bertola, Sava, Lautaro, Zarraga