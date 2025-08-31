Senza categoriaCalcioNews

Serie A: Genoa-Juventus, le formazioni ufficiali

Questa seconda domenica di Seria A 2025-2026 presenta una doppia sfida: Torino-Fiorentina e Genoa-Juventus. Per quanto riguarda la seconda, parliamo di una partita difficile più di quanto possa sembrare per una Juventus che deve dimostrare ancora tanto, e deve far vedere a tutti che è in lizza per le posizioni più alte in campionato in modo serio. Per farlo deve battere il Genoa in casa, e al Ferraris per nessuna squadra è facile giocare, soprattutto con Vieira in panchina, il quale ha sempre presentato una squadra sempre ben ordinata e rogos

FORMAZIONI UFFICIALI GENOA-JUVENTUS:

Genoa: Leali; Norton-Cuffy, Ostigard, Vasquez (C), Martin; Masini, Frendrup; Stanciu, Ellertsson, Carboni; Colombo. A disposizione: Siegrist, Sommariva, Thorsby, Vitinha, Messias, Gronbaek, Malinovskyi, Ekuban, Sabelli, Ekhator, Marcandalli, Cuenca, Fini, Venturino. Allenatore: Vieira.

Juventus: Di Gregorio; Gatti, Bremer, Kelly; Kalulu, Locatelli (C), Thuram, Joao Mario; Conceicao, Yildiz; David. A disposizione: Pinsoglio, Fuscaldo, Koopmeiners, Vlahovic, Gonzalez, Adzic, Kostic, McKennie, Rugani. Allenatore: Tudor.

 

