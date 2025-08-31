Scusate il ritardo: Anguissa all’ultimo respiro, il Napoli stende il Cagliari

Scusate il ritardo

Quello realizzato da Frank Anguissa (94:43) è il gol più tardivo segnato dal Napoli sul punteggio di 0-0 in Serie A da quando Opta raccoglie questo tipo di dato (dal 2004/05).

Due clean sheet

Il Napoli ha mantenuto la porta inviolata per due gare interne di fila contro il Cagliari in Serie A per la prima volta nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95) e, più in generale, dal periodo tra dicembre 1991 e aprile 1993.

20 vittorie

Nelle ultime 15 stagioni (dal 2010/11 in avanti) contro nessuna squadra il Napoli ha vinto più match di Serie A che contro il Cagliari (20 successi, come contro la Sampdoria); dall’altro lato, nello stesso periodo, solamente contro la Lazio (21) i sardi hanno perso più gare nel torneo (20 anche contro la Juventus).

Gol nel recupero

A partire dal 2004/05 contro nessun’altra squadra il Napoli ha segnato più reti che contro il Cagliari (sette, come contro la Lazio) a partire dal 90° minuto in Serie A.