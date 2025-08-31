Scusate il ritardo: Anguissa all’ultimo respiro, il Napoli stende il Cagliari

Scusate il ritardo
Quello realizzato da Frank Anguissa (94:43) è il gol più tardivo segnato dal Napoli sul punteggio di 0-0 in Serie A da quando Opta raccoglie questo tipo di dato (dal 2004/05).
Due clean sheet
Il Napoli ha mantenuto la porta inviolata per due gare interne di fila contro il Cagliari in Serie A per la prima volta nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95) e, più in generale, dal periodo tra dicembre 1991 e aprile 1993.
20 vittorie
Nelle ultime 15 stagioni (dal 2010/11 in avanti) contro nessuna squadra il Napoli ha vinto più match di Serie A che contro il Cagliari (20 successi, come contro la Sampdoria); dall’altro lato, nello stesso periodo, solamente contro la Lazio (21) i sardi hanno perso più gare nel torneo (20 anche contro la Juventus).
Gol nel recupero
A partire dal 2004/05 contro nessun’altra squadra il Napoli ha segnato più reti che contro il Cagliari (sette, come contro la Lazio) a partire dal 90° minuto in Serie A.
Specialità Frank
Due degli ultimi quattro gol casalinghi di Frank Anguissa in Serie A sono arrivati oltre il 94’ ed entrambi hanno portato alla vittoria del Napoli (2-1 vs Parma il 31 agosto 2024 e 1-0 vs Cagliari stasera).
Di Lorenzo dice 150
Giovanni Di Lorenzo ha registrato la sua 150ª vittoria in tutte le competizioni con la maglia del Napoli: negli ultimi 15 anni (dal 2011/12), tra i giocatori italiani, solamente Lorenzo Insigne ha collezionato più successi in azzurro di lui
Fonte: Corriere dello Sport