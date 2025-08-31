NewsCalcioRassegna Stampa

Rasmus Hojlund sarà a disposizione di Conte alla prima dopo la sosta

In attesa che arrivi l’ufficialità, Rasmus Hojlund, procederà oggi con le visite mediche che lo porteranno alla firma e ad essere quindi un nuovo giocatore del Napoli. L’attaccante sarà prestissimo quindi a disposizione di mister Conte, che dopo l’infortunio di Lukaku, dovrà fare affidamento su di lui e su Lucca. Il Corriere dello Sport scrive: “Conte lo avrà a disposizione tra il 9 e il 10 settembre, alla vigilia della trasferta al Franchi con la Fiorentina: il debutto e dunque il ritorno in Serie A dopo due anni di Premier andranno in scena sabato 13 settembre. L’esordio al Maradona, invece, è in agenda il 21 settembre contro il Pisa. E in mezzo, il 18, revival a Manchester contro il City in Champions”.

