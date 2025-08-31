Rai – Mainoo-Napoli, il Manchester United non intende darlo via nemmeno in prestito

Il giornalista ed esperto di mercato, Ciro Venerato, ha parlato al Tg3 in merito al mercato del Napoli, e all’arrivo in azzurro di Rasmus Hojlund. “Oggi Hojlund ha sostenuto le visite mediche con risultati ovviamente positivi: il mercato del Napoli, adesso, dovrebbe essere chiuso in entrata. Si parla tantissimo, soprattutto sponde Inghilterra, di Mainoo ma il Manchester United non intende darlo via nemmeno in prestito come spinge l’entourage e il Napoli, lì dove questa pista fosse possibile, comunque non è intenzionato a valorizzare il giocatore di un’altra società ma a prenderlo nel caso solo in definitivo con obbligo condizionato. Non arriverà dunque così come non lo farà Brescianini nonostante il passaggio di Musah all’Atalanta. Non arriverà Juanlu in queste ultime ore e smentite le voci a proposito di un suo approdo a gennaio. Hasa è invece destinato alla Carrarese e Cheddira è diviso tra Udinese o Cagliari con la società sarda che dovrebbe prima fare una cessione per poi affondare il colpo”.

