Napoli, folla di tifosi scozzesi per Napoli-Cagliari

Fuorigrotta ieri pomeriggio, per la partita Napoli – Cagliari, si è trasformata in un palcoscenico di colori e folclore. Davanti allo stadio Diego Armando Maradona hanno fatto la loro comparsa tre tifosi scozzesi, immediatamente notati da tutti: maglia azzurra del Napoli addosso, ma abbinata al tipico kilt tartan . Sulle spalle i nomi di alcuni dei calciatori amatissimi del Napoli: Mc Tominay, De Bruyne.