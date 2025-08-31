NewsCalcioIn Evidenza

Napoli, folla di tifosi scozzesi per Napoli-Cagliari

By Emanuele Arinelli
Fuorigrotta ieri pomeriggio, per la partita Napoli – Cagliari, si è trasformata in un palcoscenico di colori e folclore. Davanti allo stadio Diego Armando Maradona hanno fatto la loro comparsa tre tifosi scozzesi, immediatamente notati da tutti: maglia azzurra del Napoli addosso, ma abbinata al tipico kilt tartan. Sulle spalle i nomi di alcuni dei calciatori amatissimi del Napoli: Mc Tominay, De Bruyne.

La vittoria in extremis ha riportato entusiasmo sugli spalti e ha regalato una notte di festa alla tifoseria, tra cui anche i curiosi sostenitori scozzesi, che certamente ricorderanno a lungo la loro esperienza partenopea.

 

 

 

fonte ilmattino

