Napoli-Cagliari 1-0 – I voti azzurri del CorSport: tre insufficienze e…tre punti! Zambo super
Il Napoli ha battuto ieri sera il Cagliari al Maradona per la seconda giornata di campionato di Serie A, prima in casa, con un gol negli ultimi secondi di gara, di Frank Anguissa. Il Corriere dello Sport ha votato così:
Conte 6 – La risolve Anguissa nel finale dopo una partita difficile contro un Cagliari messo bene in campo e che ha retto fisicamente (quasi) fino alla fine. Il Napoli risulta spesso prevedibile nelle trame, soprattutto nella ripresa, e fatica a cambiare ritmo, ma non muore mai e in extremis la vince con carattere e cuore.
Meret 6 – Ordinaria amministrazione, seconda di fila senza subire gol.
Di Lorenzo 6 – Altra partita da regista aggiunto, si sistema tra le linee, quasi in mediana e detta i ritmi, poi quando si allarga accompagna Politano.
Rrahmani 6 – Argina Folorunsho che resta molto basso e conduce spesso l’azione avendo campo per farlo.
Juan Jesus 6 – Attento in copertura e nel primo tempo con un paio di interventi tempestivi evita guai. Giallo prima di uscire.
Buongiorno (24’ st) 6,5 – Rientro prezioso dopo l’intervento anche dall’altra parte del campo: suo l’assist per la rete decisiva di Anguissa.
Spinazzola 6 – Preferito a Olivera perché serviva un giocatore più offensivo, ci prova con spunti interessanti. Sfiora il gol nella ripresa.
Olivera (36’ st) sv
Lobotka 6,5 – Duecento con la maglia del Napoli accanto a De Bruyne, che si abbassa spesso come play aggiunto. Alla regia non manca il solito lavoro oscuro che Conte apprezza. Nel finale dà la carica alla squadra e innesca il gol vittoria.
Politano 6,5 – Ultimo a mollare, stremato corre fino alla fine risultando sempre prezioso con la sua qualità e i suoi cross. Un pendolino che non si risparmia.
Anguissa 7 – La decide nel finale con un inserimento dei suoi. Gol importantissimo a ornare una partita in cui aveva dominato contro una squadra comunque fisica.
De Bruyne 5 – Non brilla all’esordio al Maradona. Diversi passaggi, qualche tentativo di imbucata, ma non cambia mai passo e nella ripresa si vede poco. Rimedia anche un giallo.
Lang (36’ st) sv
McTominay 5,5 – Soliti movimenti da seconda punta, si aggiunge a Lucca come torre e sfiora il gol diverse volte. Poco preciso. Nel finale spreca, poi esulta con Anguissa.
Lucca 5 – I compagni lo cercano per le sponde, prova a lavorare di fisico ma è poco preciso, non incide, non dialoga con la squadra e rimanda l’appuntamento con il gol.
Ambrosino (30’ st) 6,5 – Vivace e concreto per l’esordio in Serie A, si fa notare anche con un bel dribbling sulla sinistra. Buon impatto
Fonte: CdS