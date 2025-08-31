Mentre il Napoli vince 1-0 contro il Cagliari al Maradona, Lukaku, da casa, celebrava il successo degli azzurri

Un messaggio breve, ma carico di significato, che ha fatto il giro del web pochi minuti, dimostrando come l’attaccante belga continui a seguire con passione le sorti della sua squadra, anche a distanza.

Nella foto c’è un Lukaku con una mano posata sulla testa e il capo rivolto verso l’alto, l’intento era quello di far trapelare l’adrenalina, l’ansia, un po’ di tensione arrivata negli ultimissimi minuti finali della gara prima dell’arrivo del gol di Anguissa.

Le wags allo stadio

Erano presenti anche le compagne dei giocatori alla prima partita di questa stagione al Maradona. A testimoniare la loro presenza sono state le loro storie su Instagram.

Simi compagna di Lobotka ha pubblicato sia nel pre partita, immortalandosi in tribuna d’onore, e sia nel post partita congratulandosi con la squadra.

La compagna di Lorenzo Lucca ha scattato una foto del Maradona visto da dentro e coperto da un cielo ovattato, una cartolina. Anche parte della famiglia della moglie di De Bruyne era allo stadio. Al termine del match Napoli-Cagliari, dagli spalti hanno potuto cantare – grazie anche al dj set – l’inno azzurro firmato da Nino D’Angelo.

Quest’ultimo sui suoi canali social ha condiviso la gioia dei tifosi nell’intonare le sue note.

Anche Miriam Sette moglie di Spinazzola, pur essendo l’immagine dell’ingresso del marito in campo, condivide la scena al termine della partita. Non solo la moglie, ma super tifosa di Matteo Politano presente in tribuna con il “suo cuginetto”, condivide sui social la loro gioia al termine della gara.