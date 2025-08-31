L’orgoglio di Ambrosino al debutto: “Tutto ciò che ho fatto non è mai stato un sacrificio ma solo un privilegio”

Ieri sera il Napoli ha battuto il Cagliari al Maradona per la seconda giornata di campionato di Serie A, e per il giovane Giuseppe Ambrosino, cresciuto nel vivaio azzurro, è stato debutto in Serie A con la maglia azzurra. Ai social ha affidato tutta la sua gioia ed il suo orgoglio. Il Mattino scrive: “Non solo Anguissa in Napoli-Cagliari. La prima della stagione al Maradona degli azzurri di Conte è speciale anche per Giuseppe Ambrosino, originario di Procida, che nel match contro la squadra di Pisacane ha debuttato in Serie A con la maglia del Napoli.

Factory della Comunicazione

« Uno sogno diventato realtà . 13 anni fa ho indossato per la prima volta la mia maglia del cuore. Anni in cui ho giocato, sudato e sognato per questo momento», sono le sue parole ricche di emozione in un post su Instagram.