L’orgoglio di Ambrosino al debutto: “Tutto ciò che ho fatto non è mai stato un sacrificio ma solo un privilegio”

Ieri sera il Napoli ha battuto il Cagliari al Maradona per la seconda giornata di campionato di Serie A, e per il giovane Giuseppe Ambrosino, cresciuto nel vivaio azzurro, è stato debutto in Serie A con la maglia azzurra. Ai social ha affidato tutta la sua gioia ed il suo orgoglio. Il Mattino scrive: Non solo Anguissa in Napoli-Cagliari. La prima della stagione al Maradona degli azzurri di Conte è speciale anche per Giuseppe Ambrosino, originario di Procida, che nel match contro la squadra di Pisacane ha debuttato in Serie A con la maglia del Napoli.

«Uno sogno diventato realtà. 13 anni fa ho indossato per la prima volta la mia maglia del cuore. Anni in cui ho giocato, sudato e sognato per questo momento», sono le sue parole ricche di emozione in un post su Instagram.
«Tutto ciò che ho fatto non è mai stato per me un sacrificio ma solo un privilegio per avere l’onore di lottare per i colori della mia terra. Oggi quel bambino ha realizzato il suo sogno più grande. Farò di tutto affinché sia solo l’inizio», conclude la punta che, come annunciato da Conte ai microfoni di Dazn alla fine della gara, «Resterà in rosa»”.
