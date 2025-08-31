L’ex azzurro Albiol ritorna in Serie A, direzione Pisa

Un ex azzurro ritorna in Serie A. Si tratta di Raul Albiol, difensore spagnolo. La conferma del suo ri-approdo nel massimo campionato italiano attraverso calciomercato.com:

“Raul Albiol torna in Italia. Il giocatore spagnolo, rimasto svincolato dopo l’esperienza di sei anni al Villarreal, giocherà nel Pisa, che in questa settimana lo ha corteggiato per portarlo alla corte di Alberto Gilardino. Albiol, nelle scorse ore, era stato in Italia per parlare con il club nerazzurro, prima di tornare in Spagna per riflettere sulla decisione da prendere. Alla fine, il centrale iberico ha detto sì, scegliendo di firmare l’annuale con opzione proposto dal Pisa, con un ingaggio intorno al mezzo milione di euro più bonus. Albiol, dunque, tornerà a giocare in Serie A e, curiosamente, il debutto con la maglia dei toscani potrebbe avvenire già dopo la sosta, quando all’Arena Garibaldi arriverà l’Udinese”