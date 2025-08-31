CalcioNapoliNews

L’ex azzurro Albiol ritorna in Serie A, direzione Pisa

By Gabriella Calabrese
0

Un ex azzurro ritorna in Serie A. Si tratta di Raul Albiol, difensore spagnolo. La conferma del suo ri-approdo nel massimo campionato italiano attraverso calciomercato.com:

Factory della Comunicazione

“Raul Albiol torna in Italia. Il giocatore spagnolo, rimasto svincolato dopo l’esperienza di sei anni al Villarreal, giocherà nel Pisa, che in questa settimana lo ha corteggiato per portarlo alla corte di Alberto Gilardino. Albiol, nelle scorse ore, era stato in Italia per parlare con il club nerazzurro, prima di tornare in Spagna per riflettere sulla decisione da prendere. Alla fine, il centrale iberico ha detto sì, scegliendo di firmare l’annuale con opzione proposto dal Pisa, con un ingaggio intorno al mezzo milione di euro più bonus. Albiol, dunque, tornerà a giocare in Serie A e, curiosamente, il debutto con la maglia dei toscani potrebbe avvenire già dopo la sosta, quando all’Arena Garibaldi arriverà l’Udinese”

Potrebbe piacerti anche
Calcio

Tegola Lukaku: la reazione del Napoli è stata da grande club

Calcio

La moviola di Napoli/Cagliari: buona la prima di Bonacina al Maradona

Calcio

Corsi e ricorsi, capitan Di Lorenzo: “Gol di Anguissa, come in…

Calcio

Conte per Lukaku, Lukaku per Conte: un giorno si scriveranno libri

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.