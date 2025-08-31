L’approfondimento de ilnapolonline “Napoli/Cagliari (1-0) vittoria conquistata con un buon 2° tempo

Il Napoli soffre, lotta e alla fine trova la vittoria contro un Cagliari ostico e determinato. Al Maradona finisce 1-0 grazie ad una rete allo scadere di Frank Anguissa, che al 95° sblocca una partita dominata dagli azzurri sul piano del gioco, ma che sembrava destinata a chiudersi con un pareggio amaro. La squadra di Antonio Conte conquista così tre punti preziosi davanti al proprio pubblico.

Primo tempo

La gara inizia con un Napoli subito aggressivo. Gli azzurri prendono in mano il pallino del gioco, mantenendo un possesso palla altissimo e schiacciando il Cagliari nella propria metà campo. Le occasioni non mancano: Politano e Lucca provano a rendersi pericolosi, ma la difesa rossoblù resiste con ordine e il portiere ospite si fa trovare sempre pronto. Il primo tempo si chiude senza reti, ma con la sensazione di un Napoli costantemente in controllo.

Secondo tempo

Nella ripresa il copione non cambia: il Napoli continua a spingere, ma il Cagliari prova ad alzare il baricentro e a ripartire in contropiede. Al 51° arriva il primo cartellino giallo dell’incontro, mostrato a Kevin De Bruyne per un intervento duro a centrocampo. L’ammonizione non frena però la spinta degli azzurri, che continuano a creare occasioni su occasioni, soprattutto sugli sviluppi dei numerosi calci d’angolo conquistati.

Il Cagliari riesce a rendersi pericoloso in rare occasioni, con un tiro dalla distanza che impegna Meret, bravo a farsi trovare pronto. Con il passare dei minuti cresce la tensione sugli spalti: il Napoli attacca a testa bassa, ma la palla non sembra voler entrare.

Il gol decisivo

Quando la partita sembra ormai avviata verso lo 0-0, arriva l’episodio che decide il match. Al 95° minuto, sugli sviluppi di un’azione insistita, Frank Anguissa trova la zampata vincente che supera il portiere del Cagliari e fa esplodere di gioia il pubblico del Maradona. Un gol che premia la perseveranza degli uomini di Conte e conferma l’importanza del centrocampista camerunese, sempre più leader della squadra.

Statistiche della partita

Possesso palla: 67,2% Napoli – 32,8% Cagliari

Tiri in porta: 6 Napoli – 1 Cagliari

Tiri totali: 20 Napoli – 10 Cagliari

Fuorigioco: 3 Napoli – 1 Cagliari

Ammonizioni: 2 Napoli – 1 Cagliari

Calci d’angolo: 13 Napoli – 0 Cagliari

Migliori in campo

Portiere: Alex Meret – Attento e decisivo nelle rare occasioni del Cagliari.

Difensore: Amir Rrahmani – Guida la retroguardia con sicurezza, chiudendo ogni varco.

Centrocampista: Frank Anguissa – Motorino instancabile e match-winner con il gol al 95°.

Una vittoria sofferta ma meritata, che consente al Napoli di proseguire il proprio cammino in campionato con fiducia ed entusiasmo. Il Cagliari, dal canto suo, esce a testa alta per la resistenza messa in campo, ma senza punti in classifica.

A cura di Giovanni Mirengo