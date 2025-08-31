La difesa azzurra tutto sullo stesso piano, poi entra Buongiorno. I voti

Meret 6 – Ordinaria amministrazione, seconda di fila senza subire gol.
Di Lorenzo 6 – Altra partita da regista aggiunto, si sistema tra le linee, quasi in mediana e detta i ritmi, poi quando si allarga accompagna Politano.
Rrahmani 6 – Argina Folorunsho che resta molto basso e conduce spesso l’azione avendo campo per farlo.
Juan Jesus 6 – Attento in copertura e nel primo tempo con un paio di interventi tempestivi evita guai. Giallo prima di uscire.
Buongiorno (24’ st) 6,5 – Rientro prezioso dopo l’intervento anche dall’altra parte del campo: suo l’assist per la rete decisiva di Anguissa.
Olivera (36’ st) sv
Fonte: CdS