La difesa azzurra tutto sullo stesso piano, poi entra Buongiorno. I voti

By Giuseppe Sacco
Meret 6 – Ordinaria amministrazione, seconda di fila senza subire gol.

 

Di Lorenzo 6 – Altra partita da regista aggiunto, si sistema tra le linee, quasi in mediana e detta i ritmi, poi quando si allarga accompagna Politano.

Rrahmani 6 – Argina Folorunsho che resta molto basso e conduce spesso l’azione avendo campo per farlo.

 

Juan Jesus 6 – Attento in copertura e nel primo tempo con un paio di interventi tempestivi evita guai. Giallo prima di uscire.

Buongiorno (24’ st) 6,5 – Rientro prezioso dopo l’intervento anche dall’altra parte del campo: suo l’assist per la rete decisiva di Anguissa.

 

Olivera (36’ st) sv

 

