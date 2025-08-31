Jamie Vardy alla Cremonese. L’annuncio di Gianluca di Marzio

Sorpresa di questo inizio campionato è sicuramente la Cremonese. E dopo aver sorpreso tutti sul campo, vincendo contro il Milan a San Siro alla prima e contro il Sassuolo all’ultimo respiro, sorprende tutti anche sul mercato acquistando l’attaccante Jamie Vardy. Lo ha annunciato l’esperto di mercato Gianluca Di Marzio:

Factory della Comunicazione

“Il leggendario attaccante inglese, che ha lasciato il “suo” Leicester al termine della stagione 2024/2025 di Premier League, è atteso in tarda serata in Italia. Rimasto svincolato, dunque, l’eroe indiscusso della cavalcata delle Foxes di Ranieri nel 2016 è pronto ad una nuova avventura: per lui contratto di un anno con opzione per il secondo. L’attaccante è atteso in serata in Italia”