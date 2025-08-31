Il “rientrante” Buongiorno: “Mi sento bene, bella emozione l’assist!”

E’ rientrato dopo un po’ che non calcava il terreno di gioco in maniera ufficiale. Reduce da un infortunio ed un piccolo intervento chirurgico. Alessandro Buongiorno, difensore del Napoli, al termine di Napoli/Cagliari è intervenuto ai microfoni di CRC, radio ufficiale della SSC Napoli: “Siamo contentissimi di questa vittoria: abbiamo lottato fino alla fine, senza mai mollare. Assist? È stata un’emozione unica. Dopo essere rientrato in campo dopo un po’ di tempo a causa dell’infortunio, sono stato contento di aver fatto l’assist. La cosa più importante, però, erano i tre punti: ce ne andiamo con la consapevolezza di non aver mollato, però di poter ancora migliorare. Le mie condizioni? Mi sento bene, ho lavorato tanto in questi mesi per tornare al massimo, per farmi trovare pronto. Io voglio dare il massimo per i compagni, per il mister e per i tifosi: sono contento di essere tornato, voglio dare il mio contributo alla squadra. Sicuramente ci sono dei movimenti da migliorare in fase offensiva. La cosa positiva è che non abbiamo perso la testa per cercare di fare gol, abbiamo sempre tenuto sotto controllo la partita. Anche gli attaccanti hanno fatto un ottimo lavoro in fase difensiva: sfrutteremo queste due settimane per lavorare. Lukaku? È sempre con noi, dedichiamo questa vittoria a lui. Lo sentiamo sempre, ci manda un messaggio anche prima di ogni partita. Lo aspettiamo. Siamo contentissimi per la presenza dei tifosi, per il loro supporto ed amore. Ce lo dimostrano ogni giorno e ci danno la spinta per migliorarci e dare il massimo”.

