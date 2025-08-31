Il Presidente Morrone: “E’ del Napoli il miglior mercato, il Como stupisce”

A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” di Raffaele Auriemma è intervenuto Alfonso Morrone, Presidente Direttori Sportivi e Collaboratori ADICOSP

“Chi vince lo scudetto è sempre la squadra favorita, a maggior ragione dopo il mercato condotto dal Napoli! La lezione del post terzo scudetto è servita a De Laurentiis che ha costruito la squadra più forte della serie A. Il Napoli è la regina del mercato e dietro, vedo solo l’Inter. Il Napoli ha dato un segnale forte: si fa male Lukaku e ne prendi un altro! Nel nostro calcio le risorse sono sempre di meno, ma il Napoli è determinato e pronto per le 3 competizioni. Dopo Napoli e Inter, metterei la Juventus, ma mi è piaciuta anche la reazione del Milan ieri, la Roma fa ben sperare, mentre sono un po’ deluso finora dall’Atalanta. Mi fido molto di Tony D’Amico, il mercato in uscita è stato importante, quello in entrata non è ancora chiuso, ma al momento la squadra mi sembra indebolita. De Laurentiis, Manna e Conte mi sembra un trio vincente e vedo una maturazione del club incredibile, il presidente è bravissimo a scegliere i suoi collaboratori.

Il Como è una bella storia, la sfrontatezza di Fabregas è unica, il calcio italiano ha bisogno di uno come lui”.