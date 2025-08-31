“I tifosi del Napoli devono godersi l’acquisto di Hojlund”

Hojlund al Napoli. Ormai è quasi ufficiale l’arrivo dell’attaccante ex Atalanta per una cifra complessiva di 50 milioni tra parte fissa e bonus. Ma ci sono alcuni cavilli del contratto di cui ha parlato Fabrizio Romano sul proprio account Youtube:

Factory della Comunicazione

“Ci chiedete della clausola rescissoria. Penso che i tifosi del Napoli debbano godersi l’arrivo di Højlund e non immaginare scenari di addio, ma comunque voglio soddisfare le curiosità dei sostenitori partenopei. La clausola risolutiva presente nel contratto di Hojlund non sarà da ottanta milioni come qualcuno ha scritto: la cifra è diversa, ma la clausola sarà valida dal 2027. Per ora godiamoci il giocatore, che è un grande acquisto: 6 milioni più 44 di bonus per un affare da ben cinquanta milioni. Un prezzo certamente importante, il Napoli non ha lesinato energie economiche per portare a casa il giocatore”.