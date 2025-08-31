Hojlund-Napoli, le cifre e la clausola per il suo arrivo in azzurro

Ieri sera è arrivato a Roma quello che sarà il nuovo attaccante del Napoli, Rasmus Hojlund. Oggi sono previste le visite mediche per poi arrivare allo step finale della firma e dell’ufficialità. Il Corriere dello Sport scrive: “Le cifre: prestito da 5 milioni con riscatto da 40 milioni che diventerà obbligatorio con la qualificazione del Napoli alla prossima Champions; a coté, per gli inglesi, una piccola percentuale sulla futura rivendita. Nel contratto di Hojlund è inserita anche una clausola rescissoria da circa 90 milioni: un’assicurazione che blinda il futuro”.

