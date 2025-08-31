Giancarlo Marocchi: “Negli scontri diretti sarà un altro Napoli”

L’ex centrocampista Giancarlo Marocchi ha commentato ai microfoni di Sky Sport la vittoria del Napoli contro il Cagliari. Le sue parole riportate da Tuttomercatoweb:

“Partita sofferta?

Quando arriveranno gli scontri diretti e le partite di Champions saranno altre partite, giocate a tutto campo, non come col Cagliari. Sarà un altro Napoli perché saranno altre partite, anche se è stato già efficace, ma dobbiamo solo aspettare, ma per me sarà più facile in quelle partite vedere un gioco fluido“.