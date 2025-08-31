NewsCalcioMercato

Finalmente Hojlund è arrivato, visite, firma, riparte e venerdì sfiderà McT e Gilmour con la nazionale

By Giuseppe Sacco
0

Da queste parti si vedrà soltanto dopo gli impegni con la nazionale danese, e così per il momento tutte le rotte aeree portano a Roma. Rasmus Hojlund è arrivato ieri sera nella Capitale proveniente da Manchester e oggi, di buon mattino, svolgerà le visite mediche a Villa Stuart. Poi, una volta esaurito l’iter dei controlli e dei test, firmerà il contratto che lo legherà al Napoli fino al 2030 – con opzione sul sesto anno – e partirà per la Danimarca per rispondere alla convocazione del ct Riemer, in vista delle gare di qualificazione mondiale contro Scozia (venerdì) e Grecia (lunedì 8 settembre). A conti fatti, insomma, i primi compagni nuovi li incontrerà da avversari: McTominay, già suo collega allo United, e Gilmour. A proposito di McT, Billy e De Bruyne: Hojlund è il quarto giocatore in due mercati pescato dal ds Manna in Premier. Un valore assoluto e un ulteriore valore aggiunto all’alba di una stagione tremenda in Italia e in Europa.  Fonte: CdS

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
News

CdS Campania – “INFINITI”. ANGUISSA alza i decibel! Il doppio colpo…

News

L’approfondimento de ilnapolonline “Napoli/Cagliari (1-0) vittoria…

News

Rassegna stampa – Prime pagine sportive nazionali del 31 agosto

News

Conte: “Ho detto ai ragazzi che anche con lo 0-0 sarei stato soddisfatto”

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.