Finalmente Hojlund è arrivato, visite, firma, riparte e venerdì sfiderà McT e Gilmour con la nazionale

Da queste parti si vedrà soltanto dopo gli impegni con la nazionale danese, e così per il momento tutte le rotte aeree portano a Roma. Rasmus Hojlund è arrivato ieri sera nella Capitale proveniente da Manchester e oggi, di buon mattino, svolgerà le visite mediche a Villa Stuart. Poi, una volta esaurito l’iter dei controlli e dei test, firmerà il contratto che lo legherà al Napoli fino al 2030 – con opzione sul sesto anno – e partirà per la Danimarca per rispondere alla convocazione del ct Riemer, in vista delle gare di qualificazione mondiale contro Scozia (venerdì) e Grecia (lunedì 8 settembre). A conti fatti, insomma, i primi compagni nuovi li incontrerà da avversari: McTominay, già suo collega allo United, e Gilmour. A proposito di McT, Billy e De Bruyne: Hojlund è il quarto giocatore in due mercati pescato dal ds Manna in Premier. Un valore assoluto e un ulteriore valore aggiunto all’alba di una stagione tremenda in Italia e in Europa. Fonte: CdS

