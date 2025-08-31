Dall’azzurro all’azzurro, Elmas era al Maradona per Napoli-Cagliari

Il Napoli ha centrato altri due colpi di mercato, Rasmus Hojulund, arrivato ieri a Roma, e l’ex azzurro Eljif Elams, che dopo aver svolto le visite mediche alla clinica Pineta Grande, ha assistito alla partita contro il Cagliari alllo stadio Maradona. Il Corriere dello Sport scrive: “Ieri pomeriggio, intanto, visite mediche per Elmas alla clinica Pineta Grande di Castel Volturno: grande ritorno in squadra e anche allo stadio, ieri in veste da tifoso. Sarà un jolly preziosissimo. Dopo Zanoli, anche Cheddira oggi dovrebbe andare all’Udinese”.

Factory della Comunicazione