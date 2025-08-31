NewsCalcioRassegna Stampa

Dall’azzurro all’azzurro, Elmas era al Maradona per Napoli-Cagliari

By Emilia Verde
0

Il Napoli ha centrato altri due colpi di mercato, Rasmus Hojulund, arrivato ieri a Roma, e l’ex azzurro Eljif Elams, che dopo aver svolto le visite mediche alla clinica Pineta Grande, ha assistito alla partita contro il Cagliari alllo stadio Maradona. Il Corriere dello Sport scrive: “Ieri pomeriggio, intanto, visite mediche per Elmas alla clinica Pineta Grande di Castel Volturno: grande ritorno in squadra e anche allo stadio, ieri in veste da tifoso. Sarà un jolly preziosissimo. Dopo Zanoli, anche Cheddira oggi dovrebbe andare all’Udinese”.

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
News

Napoli, il mercato si avvia al termine, ma non si esclude un colpo a sorpresa di…

News

Iniziate le visite mediche per Hojlund (Foto)

News

Hojlund-Napoli, le cifre e la clausola per il suo arrivo in azzurro

News

Napoli-Cagliari 1-0 – I voti azzurri del CorSport: tre insufficienze…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.