Corsi e ricorsi, capitan Di Lorenzo: “Gol di Anguissa, come in Napoli/Parma!”

Corsi e ricorsi storici. Ritornano alla mente anche di capitan Di Lorenzo. Ne parla il difensore del Napoli ai microfoni di Kiss Kiss al termine del match di ieri sera del Maradona: “Il gol di Anguissa mi ha ricordato Napoli/Parma! Sicuramente oggi era una partita difficile con una squadra che è venuta a giocarsi la partita difendendosi bene e non era facile trovare spazi. Siamo contenti di questa vittoria e siamo felici di andare alla sosta con 6 punti. Anche l’approccio del primo tempo è stato giusto, da squadra seria e vera. Abbiamo provato a sbloccarla subito ma non ci siamo riusciti perché il Cagliari si è chiuso ma la squadra ha fatto una buona partita sia nel primo che nel secondo tempo. E’ stata brava a non perdere equilibrio, cercando il gol ma con la testa e con le giuste coperture difensive senza rischiare quasi niente. Sorteggio Champions League? Sicuramente l’anno scorso ci è mancato essere in Europa, siam contenti di esserci tornati e cercheremo di fare del nostro meglio, affrontiamo grandissime squadre: partiamo subito col Manchester City fuori casa, sarà una sfida veramente difficile e bella, bella da giocare da calciatore, tutti noi non vediamo l’ora di competere e giocare questa competizione. E’ importante per noi, per la società e per Napoli essere tornati in Europa”.

