Conte: “Sarei stato contento anche con lo 0-0, ma ci abbiamo creduto fino alla fine”

Il tecnico azzurro dopo il successo sul Cagliari

By Vincenzo Buono
Sul filo del rasoio. Ma va bene anche così. Antonio Conte tira un lungo sospiro di sollievo, dopo il gol di Anguissa che allo scadere gli ha regalato la vittoria sul Cagliari. Le parole al termine della gara sanno di liberazione: “Ho pensato: finalmente! La partita l’avete vista, sono le tipiche partite dove si corre un alto rischio di perderla. Io sarei stato contento anche con lo 0-0, abbiamo giocato con pazienza e da squadra vera, cercando le giuste situazioni per fare gol. Oggi sembrava stregata, abbiamo trovato contro una squadra molto difensiva e non me l’aspettavo. Siamo stati bravi, non abbiamo concesso ripartenze. Stiamo crescendo come mentalità e attenzione, ci abbiamo creduto fino alla fine. Avevamo capito che premendo poteva accadere qualcosa di importante, abbiamo avuto diverse occasioni. Sono molto contento” ha spiegato l’allenatore ai microfoni di Dazn.

Fonte: Gazzetta dello Sport

