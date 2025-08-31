Conte per Lukaku, Lukaku per Conte: un giorno si scriveranno libri

Senza Lukaku, il Napoli fa fatica. E’ chiaro ed evidente. Il calcio di Conte e quello del belga sembrano incastrarsi perfettamente, ognuno di loro, senza l’altro, perde energia e espressione. Ne scrive stamattina La Gazzetta dello Sport: “ È stata una vittoria molto contiana, un impasto di tenacia, di insistenza, di crederci sempre e arrendersi mai. Tre punti che permettono al Napoli di restare capolista assieme alla Roma e alla Cremonese (!) e che mettono pressione all’Inter, obbligata stasera a rispondere. È probabile che Cristian Chivu trovi nell’Udinese un altro avversario “metallizzato”, chiuso in se stesso e votato a ripartire per andare a caccia della grande beffa, che è poi quello che ha fatto il Cagliari al Maradona. Il Napoli ha vinto, ma il Cagliari ha goduto di qualche occasione, una in particolare verso la fine con Folorunsho. La serata ha confermato quel che si immaginava: il Napoli senza Romelu Lukaku fatica. Lucca non possiede la stessa forza d’urto, non fa salire i compagni come il belga. L’arrivo di Rasmus Hojlund permetterà al Napoli di uscire da questa secca, sempre che Conte riesca ad accelerare l’inserimento del danese. Non è casuale che a maggio la partita scudetto contro il Cagliari sia stata messa in discesa da McTominay e Lukaku e che ieri, senza il secondo, e sempre contro il Cagliari, il Napoli abbia stappato lo 0-0 soltanto al 95’. Hojlund dovrebbe riequilibrare in qualche modo l’attacco, ma un giorno si scriveranno libri sull’importanza di Lukaku nel calcio di Conte e viceversa.”

