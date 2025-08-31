Conte: “Elmas e Hojlund ci daranno una mano. Costruiamo una rosa completa”

Passando al mercato, quello del Napoli non è ancora finito. Restano da ufficializzare gli arrivi di Elmas e Hojlund, due trattative praticamente già concluse, che permetteranno a Conte di disporre di un organico più completo. Ecco le parole del mister: “Abbiano preso dei calciatori che ci possono dare una mano per il presente e altri che saranno il futuro del Napoli. Abbiamo provato a completare la rosa perché prima non avevamo competizioni europee e ci basavamo su 12-13 giocatori. Ora c’era necessità di inserire più elementi. Io cerco di scegliere chi è nelle migliori condizioni e quindi mi sono affidato maggiormente a chi ci ha fatto vincere l’anno scorso. Neres aveva un piccolo dolore all’adduttore e abbiamo preferito non rischiarlo, perché alla ripresa avremo sei partite da giocare. Ma ci può dare un aiuto importante. Oggi Spinazzola è stato una soluzione importante, rispetto a Olivera può saltare di più l’uomo coprendo ugualmente. Ci vorrà ancora un po’ di tempo, come per Beukema. C’era bisogno di Juan Jesus e si è fatto trovare pronto. Ha esordito Ambrosino com’era accaduto a Vergara, perché c’è bisogno anche di loro, per quanto siamo un po’ corti in termini di vivaio. Ho voluto mandar loro un messaggio, che sono parte integrante della rosa. Elmas poteva darci una mano stasera, vedremo se poi arriverà anche Hojlund. Stiamo cercando di fare le cose nel modo giusto, per completare una rosa che non era in condizione di fare tutte queste competizioni”.

Fonte: Gazzetta dello Sport