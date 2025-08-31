NewsCalcioNapoli

Conte: “Contro chi si chiude servono pazienza e area piena. Lucca ora deve accelerare”

Il tecnico analizza le difficoltà contro le difese chiuse e parla dell’attaccante

By Vincenzo Buono
0

Il tecnico ha commentato così la partita, sottolineando le difficoltà incontrate: “Quando ci sono avversari che si abbassano così tanto, con due linee così strette, dobbiamo essere bravi a girare palla e trovare gli spazi per un filtrante oppure dobbiamo essere efficaci nel riempire l’area. Non siamo stati puntualissimi su tutti i cross, ma sono gare in cui bisogna avere pazienza. Abbiamo trovato delle situazioni e alla fine siamo riusciti a finalizzare” ha spiegato Conte, tornando sulle difficoltà incontrate dal Napoli contro un Cagliari chiuso nella propria metà campo.

Factory della Comunicazione

Un riferimento anche a Lorenzo Lucca, ancora a secco in questo avvio di stagione: “È stato preso per imparare da Lukaku, ma Romelu si è fatto male e ora deve accelerare, continuando a lavorare in maniera seria per entrare nei meccanismi della squadra”.

Fonte: Gazzetta dello Sport

Potrebbe piacerti anche
News

I voti azzurri de il Mattino: sono ben tre gli insufficienti

News

Conte: “Sarei stato contento anche con lo 0-0, ma ci abbiamo creduto fino alla fine”

News

Scusate il ritardo: Anguissa all’ultimo respiro, il Napoli stende il Cagliari

Calcio

L’ex azzurro Albiol ritorna in Serie A, direzione Pisa

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.