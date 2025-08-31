Conte: “Contro chi si chiude servono pazienza e area piena. Lucca ora deve accelerare”

Il tecnico ha commentato così la partita, sottolineando le difficoltà incontrate: “Quando ci sono avversari che si abbassano così tanto, con due linee così strette, dobbiamo essere bravi a girare palla e trovare gli spazi per un filtrante oppure dobbiamo essere efficaci nel riempire l’area. Non siamo stati puntualissimi su tutti i cross, ma sono gare in cui bisogna avere pazienza. Abbiamo trovato delle situazioni e alla fine siamo riusciti a finalizzare” ha spiegato Conte, tornando sulle difficoltà incontrate dal Napoli contro un Cagliari chiuso nella propria metà campo.

Factory della Comunicazione

Un riferimento anche a Lorenzo Lucca, ancora a secco in questo avvio di stagione: “È stato preso per imparare da Lukaku, ma Romelu si è fatto male e ora deve accelerare, continuando a lavorare in maniera seria per entrare nei meccanismi della squadra”.

Fonte: Gazzetta dello Sport