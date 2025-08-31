CdS Campania – “INFINITI”. ANGUISSA alza i decibel! Il doppio colpo Zambo/Hojlund

I numeri certificano la netta superiorità del Napoli ma aprire la porta dell’ex Caprile sembra un’impresa

Il piano di Pisacane regge fino all’ultimo respiro: assist di Buongiorno, Frank piazza l’acuto vincente

Prima uscita al Maradona per De Bruyne e i campioni d’Italia: la partita con i rossoblù si rivela più complicata del previsto ma alla fine è festa azzurra

Qu ando McTominay sballa la rovesciata su assist di Politano al 94′ di Napoli-Cagliari, 99 giorni dopo riedizione della partita scudetto, la filosofia del panta rei conquista la scena. Tutto scorre, tutto cambia. Già. Ma guai a distrarsi un attimo contro il Napoli dei Fab Four: Conte ha insegnato ai suoi a crederci fino all’ultimo istante e alla fine un Favoloso che te la risolve può sempre spuntare all’improvviso. Esattamente ciò che ha fatto ieri Frank Zambo Anguissa al 95′ di una notte di fatica tremenda, contro un Cagliari dall’organizzazione difensiva impeccabile e strenua fino all’unica, vera distrazione fatale. A quindici secondi dal gong. Disegna Lobotka, ispira Buongiorno e via. A comandare è la vecchia guardia dei Fab, irriducibili e decisivi rispetto ai meno incisivi McTominay e De Bruyne, all’esordio davanti ai cinquantamila di un Maradona prima rassegnato e poi tonante. È andata: Napoli primo con Roma e Cremonese, vincitore con la tenacia e la pazienza del ragno e il morso della tigre del Camerun. Cagliari sconfitto ma con ottime prospettive: così facendo, sarà una stagione interessante. Ma chi pensa che sia stata una partita sporca, dovrà ripassare i numeri: 67.2% di possesso finale e 73.5% in un secondo tempo dominato, con 14 tiri sui 20 complessivi e almeno tre super occasioni. Notizie ottime. Che unite all’acquisto di Hojlund, fondamentale per le alternative in attacco e al gioco, regalano una splendida sosta.

