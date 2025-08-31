NewsCalcioNapoli

Buongiorno: “Nazionale? “Un po’ di dispiacere c’è”

Ecco le sue parole

By Vincenzo Buono
Alessandro Buongiorno è tornato protagonista con la maglia del Napoli nella vittoria per 1-0 contro il Cagliari. Ai microfoni di DAZN, il difensore azzurro ha espresso tutta la sua soddisfazione: “Sono felicissimo per il rientro e per il successo della squadra. Abbiamo lottato fino all’ultimo minuto senza mollare, ora ci aspettano due settimane utili per recuperare energie, lavorare e migliorarci ulteriormente”.

Su Lukaku:  “Romelu è costantemente con noi, ci sentiamo spesso e prima delle partite ci manda messaggi di incoraggiamento. Questa vittoria è anche per lui”.

Sull’azione dell’assist per il gol di Anguissa: “La prima cosa che ho fatto è stata uscire dal fuorigioco. Da difensore so che in quelle situazioni si cerca di coprire la porta, così ho giocato forte all’indietro tra le gambe dell’avversario. Per fortuna Frank era ben posizionato e ha segnato”.

Pensi alla Nazionale? “Un po’ di dispiacere c’è, ma ho parlato con Gattuso e userò queste settimane per recuperare al meglio. Con il cuore e la testa sarò sempre al fianco dei miei compagni, li sostengo anche da lontano”.

