Bergomi su De Bruyne: “Non possiamo paragonarlo a quello di 3 anni fa”

By Vincenzo Buono
Durante la trasmissione ‘Sky Calcio Club’, l’ex difensore dell’Inter Beppe Bergomi ha commentato la prova di Kevin De Bruyne nel match contro il Cagliari: “Andiamo su un terreno scivoloso, col Sassuolo viene esaltato da tutti, poi ci accorgiamo che non ha più quella velocità di palla, quel cambio, ma siamo all’inizio. A noi piace vedere quando finge di calciare e poi imbuca, sono giocate che restano e piacciono, ma non possiamo paragonarlo a quello di 3 anni fa, pure negli ultimi due anni era scalato”.

