L’ex difensore Antonio Benarrivo, ha rilasciato una intervista a SportWeek nel corso della quale ha parlato anche dell’attualità della Serie A e delle squadre che punteranno a un posto in Champions League. Le sue parole riportate da Tuttomercatoweb:

“Credo che il Napoli di Conte sia la squadra da battere. Antonio può ripetersi e aprire un ciclo vincente. Hanno comprato tanto e bene, sono una corazzata. Subito dietro vedo l’Inter di Chivu che, per forza dell’organico e profondità della rosa, potrà insidiare il primo posto. Poi il Milan di Allegri, che ha tanta voglia di tornare grande e non farà le coppe”.