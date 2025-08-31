NewsCalcioRassegna Stampa

A centrocampo ieri sera un top ed un inaspettato flop

By Giuseppe Sacco
Lobotka 6,5 – Duecento con la maglia del Napoli accanto a De Bruyne, che si abbassa spesso come play aggiunto. Alla regia non manca il solito lavoro oscuro che Conte apprezza. Nel finale dà la carica alla squadra e innesca il gol vittoria.

 

Anguissa 7 – La decide nel finale con un inserimento dei suoi. Gol importantissimo a ornare una partita in cui aveva dominato contro una squadra comunque fisica.

De Bruyne 5 – Non brilla all’esordio al Maradona. Diversi passaggi, qualche tentativo di imbucata, ma non cambia mai passo e nella ripresa si vede poco. Rimedia anche un giallo.

 

Fonte: CdS

