A centrocampo ieri sera un top ed un inaspettato flop
Lobotka 6,5 – Duecento con la maglia del Napoli accanto a De Bruyne, che si abbassa spesso come play aggiunto. Alla regia non manca il solito lavoro oscuro che Conte apprezza. Nel finale dà la carica alla squadra e innesca il gol vittoria.
Anguissa 7 – La decide nel finale con un inserimento dei suoi. Gol importantissimo a ornare una partita in cui aveva dominato contro una squadra comunque fisica.
De Bruyne 5 – Non brilla all’esordio al Maradona. Diversi passaggi, qualche tentativo di imbucata, ma non cambia mai passo e nella ripresa si vede poco. Rimedia anche un giallo.
Fonte: CdS