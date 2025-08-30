Un nuovo slogan in napoletano. Conte, dopo “amma faticà”, adesso è il momento di “scurdàmmoce ‘o ppassato”

Quindi, nonostante i dolci ricordi rievocati dalla sfida col Cagliari, per Antonio Conte è giusto lasciarsi alle spalle l’euforia dello scudetto conquistato.

“Sarà una gioia ritrovare il nostro pubblico dopo tre mesi dal giorno in cui abbiamo vinto lo scudetto. Sono stati momenti di gioia estrema, per noi e per tutta la città. Ci dobbiamo ritrovare con la stessa voglia, la stessa determinazione e la stessa unità di intenti. Il connubio che si è instaurato tra la squadra e la città devono essere il dodicesimo e il tredicesimo uomo. Come si dice, ‘scurdàmmoce ‘o ppassato’. È bello ripartire con lo scudetto sulla maglia. Il Cagliari non era appagato, abbiamo dovuto sudarci la vittoria facendolo in modo importante, con autorità. Mi aspetto la giusta attenzione e la giusta concentrazione, magari la stessa cattiveria del 23 maggio scorso. Se pensiamo di vincere solo perché abbiamo lo scudetto con la maglia, allora stiamo commettendo tutti un clamoroso errore” ha spiegato l’allenatore del Napoli in conferenza stampa.

Segnali

La vittoria del Napoli, il successo schiacciante dell’Inter, il passo falso del Milan e quello giusto della Juventus: tutti segnali che non sono da tenere troppo in considerazione. “Sarà un campionato molto difficile, ci sarà grande equilibrio perché ci sono 7-8 formazioni ben attrezzate per ambire agli obiettivi principali e ci sarà da battagliare e lavorare. Lo dico in maniera molto onesta e da persona che è in questo ambiente”.

Rispetto all’anno scorso, gli azzurri avranno l’onere e l’onore di disputare la Champions League“Parlo a nome mio e del Napoli, siamo molto contenti di giocare questa manifestazione perché è la competizione più importante a cui un club possa partecipare. C’è entusiasmo e voglia di disputarla, lo facciamo anche con tanta umiltà, cercando di imparare dai maestri di questo torneo, da chi l’ha vinto. Da buoni allievi, speriamo di fare bene, magari in futuro anche meglio di questi maestri. Ora però siamo concentrati solo sul campionato, perché è lì che giochiamo la prossima gara, contro il Cagliari: è sicuramente la sfida più importante adesso”.

Centrocampisti

Contro il Sassuolo le reti sono arrivate dai centrocampisti. Senza l’infortunato Lukaku e con la prospettiva di acquistare Hojlund, il Napoli ha bisogno di segnare di più con gli attaccanti. “L’anno scorso la rosa non aveva tanti calciatori che abitualmente andavano in doppia cifra. Non era un problema, ma avevo rimarcato questo aspetto. Ora abbiamo provato a prendere dei giocatori che hanno in dote un tot di gol. Per quanto riguarda McTominay, è ripartito da dove aveva lasciato. Il debutto di De Bruyne è stato ottimo, ora dobbiamo cercare di continuare e di migliorarci, sappiamo che solo attraverso il miglioramento passano le fortune di questa squadra”.

Dualismo

Conte dovrà gestire il dualismo tra Meret e Milinkovic-Savic e non ha voluto rivelare chi dei due partirà dal primo minuto. “Col portiere bisognerà sempre aspettare la lettura delle formazioni. Loro comunque sanno benissimo chi inizierà domani. Per me non è un problema, al massimo lo era l’anno scorso che non eravamo così strutturati. Gutierrez sta procedendo con il recupero, ha cominciato a lavorare col pallone. Vedremo nelle due settimane di sosta che tipo di miglioramenti farà e se al rientro dei nazionali potrà essere aggregato al gruppo. Conosciamo il suo valore, lo aspettiamo. È inevitabile che non si conosca il carico di lavoro pregresso per chi arriva alla fine del mercato, noi proveremo a portare tutti allo stesso livello anche quest’anno”.

Infine, un aggiornamento sulle condizioni di Buongiorno. “Ha fatto passi importanti per il recupero, anche lui ha subito un intervento 40 giorni fa, ora è molto più sciolto in allenamento e si sta avvicinando al rientro. Adesso devo fare delle valutazioni e il mio ultimo pensiero è guardare in faccia la persona, faccio giocare chi oggi lo merita di più ed è in condizione. Presto comunque lo rivedremo in campo” ha concluso il tecnico.

