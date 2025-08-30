NewsCalcioIn Evidenza

UFFICIALE – Presentato il nuovo kit pre-match 2025/26

By Simona Marra
La SSC Napoli e EA7 presentano la nuova collezione pre-match per la stagione 2025/26, che farà il suo esordio sabato 30 agosto alle ore 20:45 in occasione della sfida con il Cagliari, prima gara ufficiale allo Stadio Maradona.

 

Come si legge nel comunicato ufficiale della squadra, il nuovo pre-match kit, sul quale sarà presente il logo Coca-Cola, rappresenta un raffinato tributo all’arte, alla storia e all’identità partenopea. Ispirato ai motivi geometrici dei pavimenti storici e arricchito da inserti vintage, unisce richiami retrò e design contemporaneo. I colori dominanti, bianco e azzurro, creano un gioco armonioso di contrasti che valorizza la tradizione cromatica del Club e l’estetica classica napoletana.

Il concept, dedicato alle Residenze Borboniche campane, fonde eleganza storica e modernità sportiva, dando vita a un connubio unico tra moda e calcio. Il bianco richiama gli elementi marmorei, fusi con il tradizionale azzurro Napoli e impreziositi da accenti dorati che evocano le decorazioni delle residenze reali. Le linee del design, fluide e contemporanee, reinterpretano in chiave sportiva la sontuosità di affreschi e mosaici.

Proprio in virtù di questo concept, e grazie alla disponibilità della Città di Portici, della Città Metropolitana di Napoli e dell’Università Federico II, le immagini di presentazione del pre-match kit sono state realizzate nella Reggia di Portici. Voluta nel 1738 da Carlo di Borbone e Maria Amalia di Sassonia. La Reggia è un gioiello del Settecento borbonico affacciato sul Vesuvio e sul mare. Residenza estiva della corte, nonché scrigno dei reperti di Ercolano e Pompei, che la resero tappa privilegiata del Grand Tour.  Dal 1872 accoglie la Scuola Superiore di Agricoltura. Poi Facoltà e oggi Dipartimento di Agraria dell’Università Federico II, arricchito dal Centro Musa e dalle sue collezioni. Oggi la Reggia unisce storia, natura e ricerca. Rimanendo un luogo simbolo della cultura e della bellezza del territorio vesuviano.

La collezione pre-match sarà in vendita dalle ore 12:00 del 30 agosto 2025 sullo store online ufficiale SSC Napoli. E in tutti gli store ufficiali del Club.

