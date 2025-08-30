UFFICIALE – Comunicate dai tecnici le due formazioni iniziali

Torna la Serie A al Maradona, sempre contro il Cagliari, una gara che evoca ricordi piacevolissimi per gli azzurri. Ma oggi sarà tutt’altra partita, altro campionato, altri calciatori. Ecco le due formazioni ufficiali
LE FORMAZIONI UFFICIALI
NAPOLI (4-1-4-1, probabile): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Lobotka; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Lucca. All. Conte.
CAGLIARI (4-3-2-1, probabile): Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Obert; Deiola, Prati, Adopo; Folorunsho, Esposito; Borrelli. All. Pisacane.