NewsCalcioSlide

UFFICIALE – Comunicate dai tecnici le due formazioni iniziali

By Giuseppe Sacco
0

Torna la Serie A al Maradona, sempre contro il Cagliari, una gara che evoca ricordi piacevolissimi per gli azzurri. Ma oggi sarà tutt’altra partita, altro campionato, altri calciatori. Ecco le due formazioni ufficiali

Factory della Comunicazione

LE FORMAZIONI UFFICIALI

NAPOLI (4-1-4-1, probabile): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Lobotka; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Lucca. All. Conte.
CAGLIARI (4-3-2-1, probabile): Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Obert; Deiola, Prati, Adopo; Folorunsho, Esposito; Borrelli. All. Pisacane.

 

 

Potrebbe piacerti anche
Calcio

Fabbroni: “Elmas, entusiasta di tornare, Hojlund offre alternative”

Calcio

LIVE- Napoli-Cagliari, la prima in casa da campioni d’Italia, graditissima…

News

Il Mattino – Tutto fatto per Hojlund, fissata la data per le visite mediche

News

Salvione, CdS: “Credo che con Hojlund ed Elmas il mercato del Napoli può…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.