“Tutta la filosofia del gioco di Conte si basa su di lui”

By Simona Marra
Giorgio Perinetti, dirigente sportivo, è intervenuto a Radio Marte nel corso di “Siamo tutti allenatori”, in onda ogni giorno dalle 18 alle 20. Queste le sue parole:

 

Hojlund per sostituire Lukaku? È sicuramente un ottimo giocatore, ma se avessi dovuto sceglierne uno da sacrificare con un infortunio Romelu sarebbe stato all’ultimo posto. Tutta la filosofia del gioco di Conte si basa su di lui, sui suoi movimenti. Ogni giocatore con Conte non vale in funzione della squadra e non come valore assoluto. Conte ha cucito il vestito tattico della squadra su Romelu Lukaku quindi sarà difficile trovare la quadra adesso”.

