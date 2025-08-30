NewsCalcioMercato

Sky Sport – Hojlund-Napoli, è fatta, a brevissimo l’arrivo dell’attaccante in Italia

By Emilia Verde
0

Il Napoli ha chiuso la trattativa per l’arrivo di Rasmus Hojlund dal Manchester United, infatto è previsto nel tardo pomeriggio di oggi il suo arrivo in Italia. Sky Sport scrive in merito: “Hojlund, l’attaccante arriverà nel tardo pomeriggio in Italia: gli azzurri hanno prenotato un volo per l’arrivo in Italia di Hojlund: è atteso nel tardo pomeriggio il danese per iniziare la sua nuova avventura in Serie A. Nel suo contratto ci sarà una clausola rescissoria da più di 80 milioni di euro con il Napoli. Dopo aver raggiunto l’accordo con il Manchester United nelle scorse ore, sulla base di un prestito oneroso di 6 milioni con obbligo di riscatto a 44 milioni, il Napoli ha prenotato un volo per l’arrivo in Italia di Rasmus Hojlund. L’attaccante atterrerà a Roma nel tardo pomeriggio e domenica mattina potrà sottoporsi alle visite mediche nella Capitale. Sarà presente una clausola rescissoria Come detto, il club azzurro sta definendo le ultime parti formali, sui diritti di immagine e sulla clausola rescissoria. Nel contratto di Hojlund, infatti, verrà inserita una clausola da oltre 80 milioni di euro e il Napoli sta sistemando la questione legata ai termini di pagamento per le squadre che la vorranno esercitare un domani”.

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
News

Salvatore Esposito: “Napoli? Sarà un crescendo, per poi goderci una Champions…

News

Decibel Bellini resta la “voce” del Maradona, le sue parole affidate ad…

News

La top 10 dei più cari della storia della Serie A: c’è del Napoli

News

Massimo Orlando: “Conte deve migliorarsi in Champions League”

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.