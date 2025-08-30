NewsCalcio

SERIE A – Ore 18,30 Bologna-Como e Parma-Atalanta, le formazioni ufficiali

By Emilia Verde
0

Alle ore 18,30 si giocheranno due partite della seconda giornata di campionato di Serie A, Bologna-Come e Parma-Atalanta. Di seguito le formazioni ufficiali:

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Vitik, Heggem, Lykogiannis; Moro, Freuler; Orsolini, Fabbian, Cambiaghi; Castro Allenatore: Vincenzo Italiano.

COMO (4-3-3): Butez; Van Der Brempt, Ramon, Kempf, Valle; Paz, Perrone, Da Cunha; Vojvoda, Douvikas, Jesus Rodriguez. Allenatore: Cesc Fabregas.

 

PARMA (3-5-2): Suzuki; Delprato, Circati, Valenti; Lovik, Bernabè, Keita, Jensen, Valeri; Almqvist, Pellegrino. Allenatore: Cuesta

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Dijmsiti; Bellanova, De Roon, Pasalic, Zalewski; De Ketelaere, Maldini; Scamacca. Allenatore: Juric

