Serie A: Napoli e Roma vincono, pareggio tra Parma e Atalanta, successo casalingo per il Bologna

La 2ª giornata di campionato regala conferme e sorprese: Napoli e Roma partono forte, Bologna raccoglie il primo successo, mentre Parma e Atalanta restano in pari. È stato un sabato intenso per la Serie A, con quattro sfide che hanno scandito le fasce orarie delle 18:30 e delle 20:45. La 2ª giornata ha già imposto tendenze chiare.

Bologna – Como (1-0): I rossoblù centrano la prima vittoria della stagione grazie a un guizzo decisivo di Riccardo Orsolini, lasciando il Como ancora a secco di punti.

Parma – Atalanta (1-1): Un pareggio che accontenta poco: Parma trova il gol del momentaneo vantaggio con Cutrone, ma gli orobici pareggiano con Pasalic.

Napoli – Cagliari (1-0): I campioni in carica fanno valere il fattore campo: decide un gol che conferma la loro determinazione a difendere lo scudetto.

Pisa – Roma (0-1): La Roma impone la logica: successo esterno sofferto, ma meritatissimo, con Soulé che regala i tre punti in Toscana.

Una giornata che consegna primi insegnamenti: il Napoli mostra già mindset vincente, la Roma fa valere la sua superiorità e il Bologna centra finalmente il suo obiettivo. Resta in equilibrio il confronto tra Parma e Atalanta, mentre il Como fatica ancora a trovare la svolta.