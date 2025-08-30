Salvione, CdS: “Credo che con Hojlund ed Elmas il mercato del Napoli può considerarsi chiuso”

Pasquale Salvione, condirettore del Corriere dello Sport, ha parlato in un’intervista a “1 Football Club” a 1 Station Radio.

“Possiamo dire che siamo proprio allo sprint finale. Stamattina è arrivato anche l’ok del padre, era il momento della rilettura dei contratti. Credo che il giocatore debba solo venire in Italia per le visite mediche e poi ci saranno le firme, come di consueto in tutte le operazioni. Tutti gli accordi sono stati raggiunti: mancava solo l’ok del padre, arrivato stamattina, in presenza, a Napoli, quindi penso che tutto sia stato definito. È chiaro che finché non ci sono le firme non si può considerare chiuso al 100%, ma siamo davvero all’ultimo chilometro.”

“Possiamo dire che siamo proprio allo sprint finale. Stamattina è arrivato anche l’ok del padre, era il momento della rilettura dei contratti. Credo che il giocatore debba solo venire in Italia per le visite mediche e poi ci saranno le firme, come di consueto in tutte le operazioni. Tutti gli accordi sono stati raggiunti: mancava solo l’ok del padre, arrivato stamattina, in presenza, a Napoli, quindi penso che tutto sia stato definito. È chiaro che finché non ci sono le firme non si può considerare chiuso al 100%, ma siamo davvero all’ultimo chilometro.”

“Guarda, io credo che faccia le visite a Roma. Non mi risultano cambi di programma, quindi mi aspetto che arrivi lì per sostenere i controlli medici e poi magari raggiunga il presidente per la firma. Non so se riuscirà già stasera a essere a Napoli. Vado a logica: penso che sia pronto a volare a Roma per le visite e non so se incontrerà il presidente lì o a Napoli. Ma, al momento, non mi risulta in partenza per Napoli, quindi stasera allo stadio la vedo difficile.”

“Guarda, io credo che faccia le visite a Roma. Non mi risultano cambi di programma, quindi mi aspetto che arrivi lì per sostenere i controlli medici e poi magari raggiunga il presidente per la firma. Non so se riuscirà già stasera a essere a Napoli. Vado a logica: penso che sia pronto a volare a Roma per le visite e non so se incontrerà il presidente lì o a Napoli. Ma, al momento, non mi risulta in partenza per Napoli, quindi stasera allo stadio la vedo difficile.”